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  • ЦИК поручил акиматам создать условия для голосования людей с ограниченными возможностями
Baigenews.kz Сегодня, 13:12
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Фото: Baigenews.kz

ЦИК поручил акиматам создать условия для голосования людей с ограниченными возможностями

Центральная избирательная комиссия дала поручение местным исполнительным органам создать условия для голосования людей с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz. На избирательных участках будут пандусы, поручни, а также другие необходимые приспособления.

"Помещения для голосования обеспечиваются максимальной доступностью для лиц с инвалидностью. Они должны размещаться на первых этажах или иметь подъемные механизмы для перемещения на другие этажи", - сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова на заседании в Астане. 

Она отметила, что в помещении для голосования нужно предусмотреть различные тактильные указатели,  кабину для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками,  специально оборудованное место. 

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Выдвижение кандидатов на должность президента продлится с 23 сентября до 11 октября.

Планируется, что предварительные итоги выборов ЦИК подведёт до 27 ноября, когда объявит победителя и зарегистрирует избранного президента.

Ранее в ЦИК рассказали, что вдвое сокращены сроки выдачи подписных листов кандидатам в президенты. 

 

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#выборы президента #ЦИК
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:12
131
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