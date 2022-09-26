ЦИК РК вдвое сократила сроки выдачи подписных листов кандидатам в президенты

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Центральная избирательная комиссия сократила срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты РК более чем в два раза – с пяти до двух дней, передаёт BaigeNews.kz.

Помимо этого также сокращены сроки проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов в президенты с 10 до пяти календарных дней.

"За счёт сокращения сроков кандидатам предоставлено больше времени на сбор подписей. В связи с этим я обращаюсь к избирательным комиссиям на местах: необходимо строго руководствоваться установленными ЦИК сроками", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

На заседании в Астане он отметил, что внеочередные выборы проводятся в соответствии с правилами, установленными конституционным законом для очередных выборов президента.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Выдвижение кандидатов на должность президента продлится с 23 сентября до 11 октября.

Планируется, что предварительные итоги выборов ЦИК подведёт до 27 ноября, когда объявит победителя и зарегистрирует избранного президента.

Ранее в ЦИК рассказали, какие требования будут предъявлять к кандидату в президенты.