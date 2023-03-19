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Лента новостей

BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 14:14
229
Сегодня, 14:14
229
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

ЦИК: общая явка избирателей составила 46,84 процента

По состоянию на 14:00 явка на выборах в Казахстане составила 46,84% избирателей. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова, передаёт BaigeNews.kz.

Информация  по регионам:

  • Акмолинская область -52, 12%
  • Актюбинская область – 51,28%
  • Алматинская область – 51,13 %
  • Атырауская область – 36,15%
  • Восточно-Казахстанская область – 58,69%
  • Жамбылская область – 58,32%
  • Западно-Казахстанская область – 55,14%
  • Карагандинская область – 56,97%
  • Костанайская область – 62,36%
  • Кызылординская область – 54,31%
  • Мангистауская область – 49,18%
  • Павлодарская область – 51,24%
  • Северо-Казахстанская область – 49,68%
  • Туркестанская область – 48,37%
  •  Абайская область – 52,28%
  • Жетысуская область – 52,41%
  • Улытауская область – 52,29%
  • Астана – 33,65%
  • Алматы – 15,38%
  • Шымкент – 36,61%
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#выборы 2023 #Голосование #выборы в мажилис
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:14
229
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