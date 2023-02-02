ЦИК допустил партии Respublica и "Байтак" к выборам

Фото: пресс-службы ЦИК РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила партию Respublica и "Казахстанскую партию зелёных "Байтак" к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов во всех регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комиссии.

"Партия "Байтак" постановлениями от 21 и 27 января 2023 года была допущена к выборам депутатов маслихатов в 15 регионах. На текущий момент созданы филиалы партии в ряде других областей. Партия Respublica постановлениями от 31 и 27 января 2023 года была допущена к выборам депутатов маслихатов в 19 регионах. На текущий момент создан филиал партии в Атырауской области", — сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов.

В связи с этим ЦИК постановил допустить общественное объединение "Казахстанская партия зеленых "Байтақ" к участию в выборах депутатов маслихатов в областях: Абай, Акмолинской, Жетысу, Северо-Казахстанской, Улытауской.

Партия Respublica может выдвигать своих кандидатов в Атырауской области.