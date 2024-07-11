"Цифровые двойники" автомобильных дорог появятся в Казахстане

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал работу над созданием "цифровых двойников" автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Цифровой двойник — это виртуальная копия дорожной инфраструктуры, которая позволяет оптимизировать её управление.

Специалисты дорожного научно-исследовательского института используют передовые технологии 3D-видеосканирования с высоким разрешением. Разработанное программное обеспечение отображает трехмерные планы дорог и улиц, включая здания, тротуары и разметки. На основе собранных данных создаются отчеты для дорожных служб.

"Система помогает оперативно выявлять проблемы и находить решения без вмешательства в реальную инфраструктуру. Технология позволяет прогнозировать последствия изменений и основывается на данных, собранных в ходе измерений параметров улично-дорожной сети", – отмечают специалисты.

Введение цифровых двойников повысит эффективность управления дорожной сетью благодаря созданию централизованной базы данных о состоянии дорог и сооружений. Это обеспечит многопользовательский доступ для координированного управления, что позволит планировать и координировать ремонтные и обслуживающие работы на основе актуальных данных. Ожидается, что за счёт точного прогнозирования и распределения ресурсов снизятся издержки.

Постоянный мониторинг состояния дорог и внедрение современных стандартов управления обеспечат повышение безопасности и качества инфраструктуры. Анализ данных позволит выявлять проблемные участки, а визуализация предоставит наглядную информацию о состоянии дорожной сети.