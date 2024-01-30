Цифровую маркировку ювелирных изделий введут в Казахстане

С 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввезенных в Республику Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан, с обязательным выводом из оборота маркированных изделий при розничной и оптовой реализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

По словам президента объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Лиги ювелиров Кайсара Жумагалиева, теневой рынок ювелирных украшений в Казахстане достигает 99%.

Как отметили в ведомстве, главная цель системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным.

Введение обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан будет единовременным, а не поэтапным, как это было с маркировкой лекарственных препаратов.

“Сегодня, когда рынок ювелирных изделий полон контрабанды и контрафакта, цифровая маркировка становится важным инструментом для обеспечения прозрачности и честности в нашем бизнесе. Цифровая маркировка не только позволяет улучшить прослеживаемость продукции на всех этапах цепочки поставок и дает потребителям уверенность в подлинности приобретаемых изделий, но и способствует устойчивому развитию нашей отрасли, предотвращая мошенничество в отношении покупателей. Это будет способствовать укреплению доверия потребителей к нашей отрасли в целом”, - отметил Кайсар Жумагалиев.

В течение года представители Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров проведут обучающие семинары по маркировке ювелирных изделий в Астане, Алматы и в Шымкенте.