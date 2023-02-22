Цифровой сервис по защите прав предпринимателей внедрили в Алматы

Для удобства предпринимателей прокуратура Алматы и НПП "Атамекен" создали условия для онлайн обращений в мобильную группу, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь простым наведением камеры смартфона на QR-код можно отправить сигнал в прокуратуру о нарушениях в сфере предпринимательства. Сигналы будут незамедлительно поступать в мобильную группу для быстрого реагирования, это позволит бизнесменам оперативно добиться восстановления нарушенных прав", - сообщили в Генпрокуратуре.

Цифровизация процесса сэкономит время субъектов бизнеса и позволит оперативно реагировать на нарушения их прав.