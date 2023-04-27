Цифровой банк в соцсети запускают в России

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Российский ВТБ завершает тестирование и до конца апреля запустит полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в "VK мессенджере", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт финучреждения.

С новым сервисом клиенты смогут совершать более 80% повседневных финансовых операций, не покидая социальную сеть "ВКонтакте". Банк в VK работает в мобильной версии соцсети на всех устройствах, в том числе на смартфонах с iOS и Android.

"Безопасность использования сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией — в социальной сети и в учётной записи онлайн-банка. Если в течение пяти минут после авторизации пользователь не совершает каких-либо действий, сессия автоматически завершается", — сообщается в пресс-релизе.

По прогнозам ВТБ, до конца года их новым сервисом в VK смогут воспользоваться более 100 тысяч клиентов.

"VK сегодня – лидирующая в России социальная сеть, ежедневная аудитория которой превышает 53 миллиона человек. В частности, это молодые люди до 24 лет – наши потенциальные клиенты, которые уже знакомы с финансовым рынком, привыкли к мгновенным банковским платежам и готовы экспериментировать с цифровыми новинками. Теперь они могут пользоваться ВТБ онлайн, оставаясь в периметре соцсети. В дальнейшем для них мы планируем расширять функционал онлайн-банка и доводить его до полноценного аналога мобильного приложения", — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.