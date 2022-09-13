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  • Цифровизация в сельских школах на низком уровне из-за отсутствия сетей для интернета —МЦРИАП
zaryakubani.ru Сегодня, 13:14
102
Фото: zaryakubani.ru

Цифровизация в сельских школах на низком уровне из-за отсутствия сетей для интернета —МЦРИАП

О низкой цифровизации в сельских школах высказался министр цифровой и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом до школ села полностью доведена инфраструктура интернета. Однако цифровизация образовательного процесса в сельских школах находится на низком уровне в результате отсутствия сетей распространения внутришкольного интернета. Со стороны местных исполнительных органов необходимо обеспечить стопроцентное использование интернета в учебном процессе в классах, оборудованных компьютерной техникой, в том числе через беспроводную связь WiFi", — сказал Багдат Мусин на заседании правительства РК.

Одним из важных проектов цифровизации образования является перевод портфеля учебников в цифровой формат. Из имеющихся  670 печатных учебников 97 процентов переведены в цифровой формат. Стопроцентную оцифровку обеспечат до конца года.

Премьер-министр Алихан Смаилов подверг критике качество интернета в стране. По его словам, даже в крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству, не говоря об отдаленных населённых пунктах. 

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#цифровизация #образование #школа #село
Сегодня, 13:14
102
Жадра Жулмухаметова Журналист

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