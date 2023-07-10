Цены на вторичное жильё в Казахстане снова идут вниз

Фото: BaigeNews.kz

Цены на вторичном рынке жилья вновь снижаются. Об этом свидетельству.т данные, опубликованные Бюро Нацстатистики АСПиР РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Так, в июне стоимость жилья в целом по республике снизилась на 0,5 процента, до 486,9 тысячи тенге. Удешевление отмечается в течение трёх из четырёх последних месяцев, вторичка не дорожает с февраля.

Сейчас квадратный метр в среднем по республике стоит на два процента меньше, чем в начале года. И на 1,9 процента больше, чем годом ранее, что на фоне темпов инфляции является вполне неплохим показателем.

В июне стоимость вторички снизилась в шести крупных городах Казахстана:

в Кокшетау – на 4,2 процента;

в Актау – на 2,5 процента;

в Алматы – на 1,2 процента;

в Усть-Каменогорске, Караганде и Костанае – на 0,4 процента.

Рост цен официальная статистика отмечает только в Талдыкоргане – на 1,1 процента. Во всех остальных городах вторичное жильё в июне в цене не изменилось.

Новостройки же растут в цене, хоть и несильно – на 0,2 процента, а с начала года уже на 1,7 процента. Рост отмечается в четырёх:

в Семее – на 2,8 процента;

в Шымкенте – на 2,1 процента;

в Талдыкоргане – на 1,4 процента;

в Актау – на 0,5 процента.

В Кокшетау стоимость одного квадратного метра нового жилья снизилась на 3,1 процента. В остальных городах она не изменилась.

Средняя стоимость квадрата в среднем по республике составила 486,9 тысячи тенге.

Аренда подешевела в июне на 0,5 процента. Но на динамику повлияли всего три года: снижение цен в Алматы (-0,8 процента) и Костанае (-0,2 процента), и их рост в Шымкенте (0,9 процента).



Снять один квадратный метр жилья в среднем стоит 4 633 тенге.

Таким образом, новое жильё в Астане дороже, чем в Алматы (587,4 тысячи тенге против 549,4 тысячи). Вторичное наоборот доступнее в столице (601,7 тысячи против 614,2 тысячи тенге). А в 14 из 20 крупных городов республики новостройки дешевле вторички.