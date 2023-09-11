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Цены на вторичку упали в Казахстане

Сегодня, 13:55
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: BaigeNews.kz

Рынок жилой недвижимости Казахстана в августе показал падение цен на вторичное жильё почти на два процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал TENGENOMIKA.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК,  рынок жилой недвижимости Казахстана в августе показал падение цен на вторичное жильё почти на два процента. При этом, за месяц цены на первичку остались без изменений. Сегмент аренды в августе в преддверии начала учебного года подорожал на 2,3%.

Так, перепродажа благоустроенного жилья снизилась на 1,8%. Средняя цена – 485,6 тысячи за один квадратный метр (494,4 тысячи в июле).  Цены на новое жильё в августе практически не изменились - 486,4 тысячи за один квадратный метр (486,2 тысячи в июле). Аренда благоустроенного жилья выросла на 2,3%. Средняя цена – 4,8 тысячи за один квадратый метр (4,7 тысячи в июле).

Отмечается, что динамика цен указывает на существенную стагнацию в отрасли, поскольку такое серьёзное месячное падение цен на вторичное жилье указывает на падение спроса, в то время как продажа новых домов практически стоит.

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