Цены на рыбу и морепродукты выросли в Казахстане

По итогам октября 2023 года цены на рыбу и морепродукты в Казахстане выросли за год на 14,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Сообщается, что в Казахстане за год выросли цены на рыбу и морепродукты на 14,5%: на 18,3% - на свежую, мороженую рыбу и морепродукты, на 10,1% - на переработанную и консервированную.

Отмечается, что рост заметнее всего в Улытауской области: сразу на 30,3%. В тройке антилидеров также Туркестанская область (плюс 21,4%) и Шымкент (плюс 21%).

Сообщается также, что за январь–октябрь в стране произвели 40 тысяч тонн свежей, охлаждённой и мороженой рыбы. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Зато увеличился выпуск приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей. Он достиг 11,4 тысячи тонн. Это на 28,7% больше, чем годом ранее.

По итогам января–сентября отечественные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 47,5%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 54,2%. Импортировано в республику 51,7 тысячи тонн рыбной продукции.Это на 39,9% больше, чем год назад.