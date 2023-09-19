Цены на подсолнечное масло в Казахстане должны были снизиться вдвое - Зерновой союз

Глава Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов поставил под сомнение эффективность действующей экспортной пошлины на вывоз семян подсолнечника. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета мажилиса по текущей ситуации в сельском хозяйстве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Оспанов считает, что экспортная пошлина на вывоз семян (без введения тарифной квоты) фактически облагает зернопроизводителей дополнительным налогом в размере не менее 100 евро на тонну. Он поставил под сомнение эффективность данного решения. По словам эксперта, регулирование экспорта подсолнечника приводит к ежегодному увеличению остатков на начало нового сезона.

"Так, остатки увеличились с 270 тысяч тонн в 2021 году до 512 тысяч тонн в 2022 году. На 1 октября 2023 года ожидается 318 тысяч тонн нереализованного подсолнечника. Это недополученный доход зернопроизводителей вследствие введения ограничений на экспорт. По итогам сезона 2021-2022 годов недополученный доход оценивается в сумме до 128 миллиардов тенге, в сезоне 2022-2023 годов – не менее 67 миллиардов тенге", - сказал он.

Глава Зернового союза пояснил, что остатки подсолнечника образуются из-за того, что переработчики, в отличие от зернопроизводителей, имеют выбор – закупить подсолнечник на внутреннем рынке или в Российской Федерации. Например, с октября 2022 по июнь 2023 года было ввезено, в основном, переработчиками, 148 тысяч тонн подсолнечника, обеспечив платёжеспособный спрос для российских фермеров на сумму 62 миллиона долларов (28 миллиардов тенге).

"Какой резон производить много масла и отчитываться, что мы загрузили мощности и увеличили производство, если мы можем продать столько, сколько у нас покупают его. И у нас растут остатки. Ни транспортная инфраструктура, ни возможности наших покупателей не позволяют пока продать столько, сколько мы производит. Поэтому эффективность этой меры под вопросом", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Оспанова, с введением экспортной пошлины отпускные цены производителей масла на внутреннем рынке превышали экспортные от 52 до 107 тысяч тенге за тонну или до 29 процентов.

"Следовательно, потери от экспорта возмещались за счёт внутренних цен. Если говорить своими словами, на нашем внутреннем рынке масло продавалось дороже, чем оно продавалось в Узбекистан, Таджикистан или куда-либо ещё. И это случилось, если смотреть статистику, именно в марте, когда начала действовать пошлина. Правильно это или нет? Вопрос к Минторговли и Минсельхозу", - заявил спикер.

Глава Зернового союза привёл статистику, что отпускные цены производителей нерафинированного масла с октября 2022 по июль 2023 года снизились на 22 процента.

"Да, действительно снижение есть. Но при этом никто не говорит, что цены на казахстанский подсолнечник за этот период снизились в два раза. То есть сырьё у них снизилось в два раза, при этом они ещё покупали более дешёвое в РФ, но отпускные цены снизились всего лишь на 22 процента. Розничные цены на масло рафинированное с октября по июль 2023-го снизились на 12 процентов. Тоже вопрос: сырьё, которое входит к ним – масло нерафинированное – снизилось на 22 процента, семена подсолнечника - в два раза, а готовая продукция - масло подсолнечное - на 12 процентов. Почему Минторг и Минсельхоз не задает этот вопрос маслоделам?" - заявил он.

Оспанов добавил, что при пересчёте отпускных и розничных цен на масло в доллары становится очевидным, что снижение внутренних цен происходило в пределах снижения курса доллара США к тенге и в большей степени зависело от курса валют.

"Учитывая изложенное, можно констатировать, что применение экспортной таможенной пошлины на вывоз подсолнечника не достигло должного уровня снижения внутренних цен на масло подсолнечное и привело к упущенным доходам зернопроизводителей на многомиллиардные суммы", - сказал он.

Исходя из данного опыта, Зерновой союз предложил госорганам не предпринимать меры, создающие ограничения в реализации зерна по справедливым ценам; а также отказаться от фиксации цен на продукты переработки зерна и смежные продуктовые товары, принимать меры по стабилизации внутренних цен согласно поручению главы государства, озвученном в его Послании.