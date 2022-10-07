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  • Цены на первичную недвижимость выросли в Казахстане в сентябре
pixabay.com Сегодня, 16:24
113
Фото: pixabay.com

Цены на первичную недвижимость выросли в Казахстане в сентябре

В  сентябре на рынке первичной недвижимости Казахстана вновь выросли цены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные бюро нацстатистики.

"После небольшого снижения в августе (на 0,1 процента) в сентябре на рынке первичной недвижимости Казахстана цены выросли на 0,3 процента, до 426,8 тысячи тенге за квадратный метр", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года показатель увеличился на 12,8 процента, а в годовом выражении – на 17,7 процента.

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#Недвижимость #квартиры #цены на жилье
Журналист
Сегодня, 16:24
113
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