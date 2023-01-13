Цены на мясо выросли на 16 процентов в Казахстане

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Цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6 процента за год в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сильнее всего рост ощутили жители Мангистауской области, где продукция стала дороже на 22,6 процента за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7 процента) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5 процента) области.

Наименьший годовой рост цен отмечен в Улытауской области: плюс 9,7 процента.

Мясо и птица подорожали на 15,4 процента в годовой динамике, колбаса - на 22,2 процента, изделия из мяса — на 15,9 процента.

Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4 процента за год, конина - на 16,7 процента, свинина - на 14,3 процента, баранина - на 12,9 процента, говядина - на 10,1 процента. Среди колбас варёная подорожала на 23,6 процента, полукопчёная - на 22,2 процента.

К 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз и свиней.

Численность лошадей увеличилась на 12,1 процента за год, до 3,7 миллиона голов, верблюдов - на 8,6 процента, до 260,5 тысячи голов, крупного рогатого скота - на 5,2 процента, до 8,5 миллиона голов, овец - на 4,4 процента, до 19,6 миллиона голов, птицы - на 1,1 процента, до 50,8 миллиона голов.