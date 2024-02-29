Цены на мебель выросли в Казахстане

В Казахстане в январе 2024 года цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 11,8% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Как отметили аналитики, электрические люстры подорожали в годовой динамике на 15,7%, шкафы для платья и белья — на 14,6%, навесные зеркала для ванной комнаты — на 13,9%, столы — на 12,4%, стулья — на 11,4%, диваны-кровати — на 10,6%, наборы мебели для спальни — на 7,5%.

Среди регионов более всего рост цен ощутили жители Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Жамбылской, Павлодарской и Актюбинской областях.