Цены на ГСМ в Казахстане выросли на 3% за год

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По итогам декабря 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 0,3 процента за месяц и на 2,5 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Ranking.kz.

За год цены на ГСМ в Восточно-Казахстанской области выросли сразу на 7,7 процента. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (плюс 7,5 процента) и Костанайская (плюс 7,3 процента) области.

В Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года. В Улытауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте зафиксировано незначительное удешевление.

В разрезе видов топлива бензин подешевел на 0,3 процента за год. При этом, если бензин АИ-92 снизился в цене на 0,7 процента, то АИ-98 и АИ-95/АИ-96, напротив, подорожали на 0,7 процента и 1,8 процента соответственно. Цена на дизельное топливо выросла сразу на 14,2 процента за год.

Розничные цены на бензин в декабре 2022 года составляли 179 тенге за литр для АИ-92, 212 тенге для АИ-95/АИ-96 и 234 тенге для АИ-98. Литр летнего дизельного топлива в среднем по стране стоил 238 тенге, зимнего — 586 тенге.