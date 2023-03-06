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pixabay.com Сегодня, 12:15
135
Сегодня, 12:15
135
Фото: pixabay.com

Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте

Цена на поставку дизельного топлива стабилизирована в результате проведенной работы сотрудниками Департамента АФМ по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, что позволит перевозчику экономить более 20 миллионов тенге, которые он сможет направить на развитие предприятия и повышение заработной платы сотрудников", - говорится в сообщении.

В АФМ предупредили, что спекуляция с ГСМ и далее будет пресекаться органами финансового мониторинга совместно с НПП "Атамекен".

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#дизельное топливо #Шымкент #цена
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:15
135
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