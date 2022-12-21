Цены на бьюти-услуги выросли почти на 20% в Казахстане

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В Казахстане стричься стало дороже.

С начала года цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли почти на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Жительница Астаны Динара Жандалеева посещает салон красоты два раза в месяц. В списке её частых бьюти-процедур: стрижка, лечение волос - ботокс, наращивание ресниц и маникюр. На всё это в среднем девушка тратит около 70 тысяч тенге.

"Ещё пару лет назад на салон красоты у меня уходило около 20-30 тысяч, сейчас эта сумма увеличилась в 2 раза. Только на маникюр я трачу около 15 тысяч, услуги визажиста - от 15 тысяч, ресницы - от 10. Бывает, что в месяц я обращаюсь в салон красоты несколько раз, естественно, сумма уходит очень большая, - рассказывает жительница столицы Динара Жандалеева.

В этом году женщины Астаны и Алматы стали стричься на 1000 тенге дороже. Средняя стоимость - от 4 тысяч и выше. В остальных городах цены варьируются от 2 до 3 тысяч тенге. И это эконом-сегмент. В салонах бизнес-класса ещё дороже. Работники отрасли, все как один, заверяют: цены на бьюти-услуги повышаются, так как растёт стоимость расходных материалов.

"В основном все официальные дистрибьюторы из России. Это вот краски для волос, лаки, расходные материалы. Например, красители для волос подорожали на 50%. В связи с этим нам пришлось поднять цены", - говорит владелица салона красоты Айгерим Боранбай.

В ассоциации индустрии красоты назвали ещё одну причину подорожания бьюти-услуг. Это последствия пандемии. Из-за ковидных ограничений там считают, за 2 года отрасль сильно пострадала. Около 20% представителей бизнеса и вовсе покинули этот рынок. Оставшиеся - всё пытаются нарастить убытки. Оттого и повышают цены на свои услуги.

"Эта отрасль сильно просела, мы одни из тех, кто сильно пострадал. До пандемии люди могли себе позволить чуть больше расходов на себя, если рассматривать по окрашиванию, то раз в месяц люди приходили, некоторые приходили два раза в месяц. Сейчас раз в полтора месяца, раз в два месяца приходят люди. Кто-то на дому краситься стал", - отмечает президент ассоциации индустрии красоты РК Махмуджан Турсун.

Всего с начала года парикмахерские и салоны красоты заработали больше 24 миллиардов тенге. Даже эта внушительная сумма, по словам предпринимателей, не покрывает все их расходы. Поэтому будут ли еще повышаться цены на бьюти-услуги, прогнозировать эксперты отрасли пока не берутся.