Центральные улицы перекроют в Астане до 20 июня

Фото: baigenews.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщило о начале ремонтных работ на проспектах Мангилик Ел и Туран, передаёт BaigeNews.kz.

По Мангилик Ел с 11 до 20 июня будет частично перекрыто движение для машин на участке от улицы Кекилбаева до улицы Онгарсыновой.

Кроме того, начнётся средний ремонт проспекта Туран. Поэтому с 10 до 20 июня будет частично перекрыто движение на участке от улицы Сарайшык до Кургалжинского шоссе.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения, чтобы избежать заторов на дорогах.