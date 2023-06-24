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muftyat.kz Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27
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Фото: muftyat.kz

Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы принял участие в открытии центра оказания первой медицинской помощи, организованного Хадж-Миссией в Мекке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ДУМК.

Высококвалифицированные медицинские специалисты, прибывшие в Мекку с Хадж-миссией, представили Верховному муфтию работу центра, а также перечень отечественных лекарств, специально доставленных из страны для казахстанских паломников.

"Наблюдение за здоровьем паломников, оказание им своевременной медицинской помощи – одно из основных направлений работы Хадж-миссии. Поэтому мы должны тщательно и ответственно выполнять работу в этой области. В то же время очень важно проводить разъяснительную работу среди паломников. Мы должны предотвратить любую болезнь не допуская ухудшения здоровья наших соотечественников", — сказал Наурызбай кажы Таганулы.

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Сегодня, 22:27
295
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