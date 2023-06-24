Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке

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Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы принял участие в открытии центра оказания первой медицинской помощи, организованного Хадж-Миссией в Мекке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ДУМК.

Высококвалифицированные медицинские специалисты, прибывшие в Мекку с Хадж-миссией, представили Верховному муфтию работу центра, а также перечень отечественных лекарств, специально доставленных из страны для казахстанских паломников.