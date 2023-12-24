Центр лечения редких болезней у детей открылся в Алматы

В Алматы при Республиканской детской клинической больнице "Аксай" заработал первый в Центральной Азии центр для лечения орфанных заболеваний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Это редкие болезни, которые встречаются не чаще, чем у одного пациента из 10 тысяч человек и могут проявляться поражением всех органов и систем. На данный момент эти заболевания диагностированы у более чем 40 тысяч казахстанских детей. В центре им будут оказывать современную медпомощь.

Лечение редких заболеваний является достаточно дорогостоящим. На одного ребенка из республиканского бюджета в год выделяется от 40 до 80 миллионов тенге. Казахстана — одна из немногих в СНГ, которая полностью финансирует лечение пациентов с орфанными заболеваниями за государственный счёт.

"У нас есть дети, которые получают дорогостоящие и ценные для здоровья медицинские препараты. Эти жизненно необходимые лекарства закупаются через фонд "Қазақстан халқына". Пациенты будут проходить лечение под контролем специалистов и получать все необходимые процедуры", — рассказала заведующая неврологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Мадина Жаксыбек.

Начиная с прошлого года фонд "Қазақстан халқына" приобрёл лекарственные средства 131 пациентам с тяжёлыми и орфанными заболеваниями (из них 100 детей) на сумму более 15,5 миллиарда тенге.

Закуплены 20 наименований лекарств для пациентов с генетическими, онкологическими, онкогематологическими, неврологическими и другими заболеваниями.

Трудность работы с пациентами с орфанными заболеваниями состоит в том, что их выявлением и лечением занимается целая команда врачей разных специальностей. О том, как в Алматы лечат редкие заболевания у детей — в материале BaigeNews.kz.