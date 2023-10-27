Центр консалтинговых услуг для производителей молока открылся в Алматинской области

В рамках казахстанско-германского проекта KFM в области производства молока открылся Центр консалтинговых услуг для производителей молока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

На базе учебного научно-производственного центра "Байсерке Агро" в селе Панфилово Алматинской области открылся Центр консалтинговых услуг для производителей молока.

Проект реализован в рамках казахстанско-германского проекта KFM в области производства молока под руководством Уве Веддиге.

По словам руководителя программы KFM в Казахстане Уве Веддиге, выпускники, студенты аграрных университетов и специалисты молочных ферм и домохозяйств пройдут обучение здесь и станут консультантами международного уровня. А затем они уже сами будут обучать специалистов по всему Казахстану. Также в центре смогут повысить свою квалификацию технический и управленческий персонал отдельных молочных ферм (пилотных), а также местные поставщики консультационных услуг и специализированных учреждений.

"Подготовка тренеров международного стандарта будет проводится по всем направлениям молочного хозяйства, включая: кормление коров, обработка копыт, лечение, доение и другое", — объяснил Уве Веддиге.

Для работы центра предоставлено общежитие на 30 мест, столовая, учебные классы для прохождения теории, молочно-товарная ферма с современными типами доения для получения практических навыков.