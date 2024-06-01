Центр для диагностики и лечения редких заболеваний открылся в Астане
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В столице начал работу Республиканский Центр орфанных заболеваний (РЦОЗ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Предполагается, что центр позволит максимально сократить путь пациента от момента появления первых симптомов до установления диагноза.В РЦОЗ будет проводиться постоянный мониторинг процесса лечения редчайших заболеваний, что позволит оценивать эффективность терапии и корректировать её при необходимости. Кроме того, центр станет площадкой для обучения и повышения квалификации специалистов по редким заболеваниям, что позволит расширить знания медицинских работников.
Также планируется создание единого электронного регистра пациентов с орфанными заболеваниями, что упростит процесс учета, мониторинга состояния пациентов и планирование лекарственного обеспечения.
В открытии Центра приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, Уполномоченный по правам ребенка ребенка в РК Динара Закиева, вице-президент - декан Школы Медицины Назарбаев Университета Массимо Пиньятелли, председатель правления КФ "UMC" Юрий Пя, а также приглашенные эксперты.
РЦОЗ станет координационным центром для диагностики, лечения и оценки долгосрочных результатов терапии редких заболеваний. Основная цель центра – улучшение медицинской помощи и качества жизни пациентов с редкими болезнями.
"Создание РЦОЗ позволит устранить фрагментарный подход к диагностике и лечению орфанных заболеваний и обеспечить скоординированные усилия медицинского сообщества по улучшению доступности высокоспециализированной помощи, поиску эффективных методов лечения и разработке систем диагностики", — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В рамках открытия РЦОЗ Министр посетила детей с орфанными заболеваниями, получающих лечение в UMC, и поздравила их с Днем защиты детей и пожелала скорейшего выздоровления.
В министерстве отмечают, что в последние годы наблюдается положительная динамика по ранней диагностике наследственных заболеваний. Сегодня на учете состоит всего 12 948 детей с орфанными заболеваниями, из них заболевания центральной и периферической нервной системы – 7239 случаев.