Ценные артефакты эпохи кангюй найдены в Туркестанской области

В Туркестанской области в ходе раскопок трёх курганов исследователи обнаружили зеркало династии Хань, принадлежащее к эпохе кангюй, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Раскопки проводились в могильнике Толебайтобе Карааспанского сельского округа Ордабасинского района Центром археологии ЮКПУ имени Узбекали Жанибекова.

"Бронзовое зеркало, найденное в могиле женщины, высоко ценилось и могло использоваться только богатыми людьми. Глядя на историческую реликвию, можно узнать, находился ли умерший на службе высокого ранга. Форма зеркала круглая, с отверстием в центре для пропускания нити, а лицевая сторона имеет 8 арок. Ранее подобные зеркала встречались в городе Тилля тепе на территории Афганистана, центра Кушанской империи, и в местах захоронения сарматских царей на Южном Урале. Кроме того, кочевые сюнну (хунну) также можно найти в гробницах шанью азиатской империи", – указывается в сообщении.

Учёные, проводившие исследования трех одинаковых чум, говорят, что первая и вторая чумы были разграблены в древности. А от третьей чумы остались очень ценные для нашего времени реликвии. В частности, были обнаружены кувшин, бронзовое зеркало, принадлежащее ханьскому периоду, малоберцовая кость, которая использовалась в римский период и действовала как булавка, серьги, а также мелкие бусины и крупные бусины для ношения на руках. Есть также пряжка для обуви и ремня, наконечник стрелы, специально разработанный для охоты на птиц. Серьги, выполненные в стиле полихромии, инкрустированные золотом и украшенные бирюзовым и благородным рубином, имеют форму Луны.

"Глядя на найденные артефакты, можно узнать, что государство кангюй было связано с могущественными империями. Последующие Рим, Византия, Кушан, Китай имели равные дипломатические отношения с государством Кангюй, которое продолжало торговлю на Западе и Востоке и процветало в больших городах, расположенных в центре Великого Шелкового пути", – отмечают исследователи.

В состав государства Кангюй входили азиатские сарматы, сюнну (хунну), кангюй и последующие саки. А время захоронения охватывает II век до н. э. и IV век н. э.

Руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук, профессор Александр Подушкин отмечает, что эти шедевры будут переданы Национальному музею в зависимости от их исторической ценности. В исследовании также приняли участие научные сотрудники Ордабасинского Национального историко-культурного заповедника.