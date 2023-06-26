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  • Цена простоя: проект строительства дороги Кызылорда-Жезказган подорожал на 40 млрд тенге
СЦК Сегодня, 18:54
308
Сегодня, 18:54
308
Фото: СЦК

Цена простоя: проект строительства дороги Кызылорда-Жезказган подорожал на 40 млрд тенге

Трасса Кызылорда-Жезкаган - "болевая точка" на карте Казахстана. Довести до ума дорогу не могут уже несколько лет. По словам акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы, с начала запуска проект подорожал на 40 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

"Вопрос со строительством дороги Кызылорда-Жезказган, в особенности на нашей части (Жезказган), а это более 200 километров, стоит на контроле у главы государства. Премьер-министр недавно приезжал и заслушал отчёт МИИР. По этим данным, уже в июле будет возобновлено проведение конкурсов. По их результатам в этом году начнётся мобилизация, то есть будут подготовлены инфраструктура, карьеры, техника, соответствующие условия для начала работы. Со следующего года начнётся реконструкция", - рассказал он.

Глава региона отметил, что изначально проект стоил 90 миллиардов тенге, но за весь период цена выросла до 130 миллиардов тенге.

"Средства не бюджетные, а кредит, предоставляемый Азиатским банком развития. Он был приостановлен в связи с удорожанием битума. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, данный вопрос решён, работы скоро начнутся. Первую часть дороги, которая относится к Кызылорде, успели отремонтировать по прежней стоимости, осталась вторая часть. Ситуацию с подорожанием можно объяснить, компании не могут себе позволить обанкротиться и работать в убыток, так как сырьё дорожает. Пересмотр бюджета в связи с этим - естественный процесс", - пояснил Абдыгалиулы.

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Журналист
Сегодня, 18:54
308
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