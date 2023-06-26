Цена простоя: проект строительства дороги Кызылорда-Жезказган подорожал на 40 млрд тенге

Фото: СЦК

Трасса Кызылорда-Жезкаган - "болевая точка" на карте Казахстана. Довести до ума дорогу не могут уже несколько лет. По словам акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы, с начала запуска проект подорожал на 40 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

"Вопрос со строительством дороги Кызылорда-Жезказган, в особенности на нашей части (Жезказган), а это более 200 километров, стоит на контроле у главы государства. Премьер-министр недавно приезжал и заслушал отчёт МИИР. По этим данным, уже в июле будет возобновлено проведение конкурсов. По их результатам в этом году начнётся мобилизация, то есть будут подготовлены инфраструктура, карьеры, техника, соответствующие условия для начала работы. Со следующего года начнётся реконструкция", - рассказал он.

Глава региона отметил, что изначально проект стоил 90 миллиардов тенге, но за весь период цена выросла до 130 миллиардов тенге.