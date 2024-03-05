Цена биткоина побила исторический рекорд
Сегодня, 21:26
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Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
102Фото: pxhere.com
Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов, побив исторический рекорд цены криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz.
По данным CoinDesk, стоимость биткоина 5 марта превышала 69 тысяч долларов, но к данный момент уже снизилась до 65 тысяч долларов.
До такой отметки стоимость криптовалюты поднялась впервые с ноября 2021 года.
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