Цена биткоина побила исторический рекорд

Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов, побив исторический рекорд цены криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz.

По данным CoinDesk, стоимость биткоина 5 марта превышала 69 тысяч долларов, но к данный момент уже снизилась до 65 тысяч долларов.

До такой отметки стоимость криптовалюты поднялась впервые с ноября 2021 года.