  • 5 Марта, 22:01
  • BAIGENEWS

Цена биткоина побила исторический рекорд

Сегодня, 21:26
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
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Фото: pxhere.com

Стоимость биткоина превысила 69 тысяч долларов, побив исторический рекорд цены криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz

По данным CoinDesk, стоимость биткоина 5 марта превышала 69 тысяч долларов, но к данный момент уже снизилась до 65 тысяч долларов.

До такой отметки стоимость криптовалюты поднялась впервые с ноября 2021 года.

 

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