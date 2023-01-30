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  • Целый арсенал оружия и патроны изъяли у сельчанина на юге Казахстана
polisia.kz Сегодня, 14:45
156
Сегодня, 14:45
156
Фото: polisia.kz

Целый арсенал оружия и патроны изъяли у сельчанина на юге Казахстана

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

К уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов привлекается 52-летний житель Аксуского района. В принадлежащем ему крестьянском хозяйстве, расположенном у села Улгили, полицейские обнаружили два гладкоствольных охотничьих ружей, винтовку с нарезным стволом и около 30 патронов различного калибра.

- Расследование по факту проводится по статье 287 части 3 УК РК - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изъятое оружие направлено на соответствующую экспертизу. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке", - сообщил начальник Аксуской районной полиции Ернар Ширбаев.

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#оружие #патроны #Аксуский район
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:45
156
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