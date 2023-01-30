Целый арсенал оружия и патроны изъяли у сельчанина на юге Казахстана

Фото: polisia.kz

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

К уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов привлекается 52-летний житель Аксуского района. В принадлежащем ему крестьянском хозяйстве, расположенном у села Улгили, полицейские обнаружили два гладкоствольных охотничьих ружей, винтовку с нарезным стволом и около 30 патронов различного калибра.