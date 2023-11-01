Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы

Родители учащихся общеобразовательной школы №160 города Алматы сообщили, что охранник пытался изнасиловать шестиклассницу. Они требуют уволить директора, который, по их словам, бездействует в данной ситуации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Одна из родительниц на своей странице в Instagram сообщает, что в общеобразовательной школе №160 города Алматы 28 октября были домогательства шестиклассницы со стороны охранника школы.

"Учительница оставила задания на охране, девочка пришла забирать, а там был пьяный охранник. У нас есть все видео, где он её домогается, целует, тянет на себя. Девочка успела вырваться и убежать. Самое интересное – что директор школы до сих пор не вышла на связь с родителями, говорит приходите, но только одна", - рассказала родительница.

По её словам, сегодня состоялся суд по данному делу.

"Этому охраннику дали всего лишь 15 суток. Потому что не было изнасилования. Пишем письмо в министерство просвещения, чтобы убрали директора, завучей. За один месяц мы выявили, что в этой школе учитель бьёт учеников, и то, что охрана постоянно пьяная. Оказывается, это не первый случай, когда охранник был замечен в нетрезвом состоянии. Девочка находится в шоковом состоянии, проходит курс у психолога, ребенок всех боится. А если бы он это сделал? Почему не можем сразу наказать человека? У нас есть все доказательства. Дети это святое", - недоумевает она.

В Управлении образования города Алматы подтвердили, что действительно в тот день охранник находился в нетрезвом состоянии.

"28 октября 2023 года охранник данной частной охранной службы Тайпов Масимжан во время дежурства прибыл на рабочее место в нетрезвом состоянии. Он обнял и поцеловал в щёку школьницу, которая пришла в школу, чтобы получить задания по предмету. Девочка сообщила об инциденте своей матери, после чего та вызвала сотрудников полиции и потребовала видеозапись. Администрация школы заполнила акт о прибытии Тайпова М. на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в частную охранную службу "Алтын алем групп", которая отвечала за безопасность в общеобразовательной школе №160 Алатауского района по контракту с 18 марта 2023 года, была направлена жалоба и уведомление о расторжении договора.