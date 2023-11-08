Цель - превратить ОТГ во влиятельную международную организацию, вполне достижима - политолог

Важно обеспечить синхронное развитие тюркских государств. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Президент обозначил восемь приоритетов, реализация которых позволит вывести деятельность объединения на новый уровень. Какие ключевые задачи стоят перед Организацией тюркских государств? Какие возможности имеются у ОТГ сегодня, и какие могут открыться в перспективе? Вопросы развития объединения и Тюркского мира, в целом, обсудили с членом Национального Курултая при Президенте РК Казбеком Майгельдиновым, передает корреспондент BaigeNews.kz.

- Казбек Умирзакович, какой из восьми приоритетов, озвученных Президентом на юбилейном саммите ОТГ, Вы для себя выделили особо?

Для меня очень примечательным является вопрос ревизии истории тюркских государств, архивных данных. Потому что центральноазиатские страны являются выходцами из СССР. Вопрос фальсификации истории, после обретения независимости, стоял у каждого государства. Это, в основном, была степень влияния России в исторической науке. И, соответственно, в идеологическом плане раскрытие белых пятен в истории стран, в том числе и Казахстана, является очень важным для полного обретения, можно сказать, культурной независимости.

- О чём, по Вашему мнению, говорит заявление Касым-Жомарта Токаева: Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией?

Глава государства отметил, что ССТГ, который был создан по инициативе Казахстана, стал международной организацией. Я с этим абсолютно согласен. В этом ключе примечательным является восьмой саммит, который прошёл в Стамбуле, где было предложено переименовать ССТГ в Организацию тюркских государств. Это говорит о том, что сегодня тюркские государства на международной арене усиливают определённое геополитическое и геоэкономическое положение. Соответственно, цель превращения в одну из влиятельных международных организаций, в перспективе, является вполне достижимой. В свете того, какие документы были приняты по итогам 8-го и 10-го саммитов, где очерчено более глубокое сотрудничество в экономическом и социально-культурном плане. Когда в Самарканде проходил 9-й саммит, был утверждён инвестиционный фонд, а на нынешнем саммите Глава Узбекистана предложил создать Тюркский банк развития. Это говорит о том, что организация приобретает более чёткую структуру. Более тесное взаимодействие в торгово-экономическом и инвестиционном плане даёт возможность ОТГ в будущем превратиться в прообраз Европейского союза.

- Глава государства предложил популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Каким образом это отразится на развитии организации?

Предложение Президента популяризировать бренд "Тюркский мир", в целом, очень примечательно. Дело в том, что в 2024 году Казахстан будет председательствовать в данной организации. Это пройдёт, как раз, под девизом "Тюркская эпоха". В данном направлении уже были предложены несколько интересных предложений, даны рекомендации. Популяризация мультфильмов, кинофильмов, очень важный момент, с точки зрения углубления сотрудничества молодёжи и народов тюркских государств. В дальнейшем под этим брендом должны будут углубиться уже экономические и гуманитарные связи стран-участниц организации.

- Казахстан является родным очагом тюркских народов, отметил Касым-Жомарт Токаев. Какую роль, на Ваш взгляд, занимает наша республика в развитии тюркского мира?

В развитии Тюркского мира Казахстан играет ключевую роль. Колыбелью Тюркского мира является город Туркестан. Об этом заявляли и Президенты Узбекистана, и Турции. У Казахстана богатейшая история, связанная с рассветом тюркской цивилизации. Я думаю, что сейчас стоит вопрос ренессанса. Наша республика могла бы стать точкой притяжения для того, чтобы весь мир узнал о Тюркском мире. Это можно сделать через популяризацию не только культуры, но и исторических памятников, через развитие туризма. Очень активно эта отрасль сейчас развивается в Турции, Азербайджане и в соседнем Узбекистане. Казахстан мог бы здесь занять своё определённое место. Вместе с тем у нас есть интерес к развитию тюркского сотрудничества. Это и идея "Великого Турана", о том, что у тюркских народов имеется языковая общность. Президент об этом говорил. Речь идёт об объединённом тюркском алфавите. В Казахстане несколько лет уже рассматривается вопрос о переходе на латинский алфавит.

Также Президент отметил, что взаимодействие между тюркскими странами и народами является для всех общей задачей. В этом плане у нас уже есть соприкосновения. Казахстан является колыбелью Тюркского мира. Наибольшее развитие тюркская цивилизация имела во времена Тюркского каганата. Поэтому наша республика имеет полноправное место в углублении сотрудничества между народами тюркских государств.

- Президент на саммите заявил, что Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. О чём на Ваш взгляд говорит это заявление?

Я думаю, что основные перспективы должны лежать в экономической плоскости. Глава государства предложил унифицировать в единый формат наши регламенты по экономике для того, чтобы в дальнейшем это направление сотрудничества имело более тесную взаимосвязь. Кроме того, Казахстан сегодня ставит цель стать транспортно-логистическим хабом Евразийского континента. В этом отношении транспортный потенциал нашей республики имеет очень большие возможности. Страны-участницы ОТГ, как раз, могли бы внести свой вклад в дальнейшее развитие транспортных коридоров "Казахстан-Центральная Азия" и "Казахстан-Турция-Азербайджан". Это даёт возможность выхода членам Организации тюркских государств на рынки Европы и Ближнего Востока. Я думаю, что в экономической плоскости необходимо будет более усердно работать.

Очень важный вопрос стоял на саммите, чтобы голос Тюркского мира был услышан на мировой арене. Здесь вопрос ставится о реформе ООН. О чём Президент уже несколько раз заявлял, на трибунах даже Генеральной Ассамблеи. На сегодняшний день средние державы, развивающиеся страны также имеют очень сильное влияние на мировую политику, на геоэкономику. Их значимость должна быть обозначена в международных организация, таких как ООН, ОБСЕ, наверное. И я думаю, что Организация тюркских государств, как международная организация, также должна иметь возможность участвовать в решении каких-то, не только конфликтов, но и глобальных вопросов. Я думаю, что основной акцент как раз был сделан на это.

- Какие, на Ваш взгляд, ключевые задачи стоят перед ОТГ и какие перспективы ожидают организацию в ближайшие годы?

На сегодняшний день основные задачи, стоящие перед ОТГ – углубление экономического и социально-гуманитарного сотрудничества. Идея Тюркского мира в том, чтобы привести в равноправное развитие страны-участницы ОТГ. Это говорит об экономическом, социальном положениях. И я думаю, что в этом отношении межправительственные связи должны укрепляться, а сама организация расширяться. На сегодняшний день статус наблюдателя имеет Венгрия. Можно рассмотреть вхождение в состав организации других тюркоязычных государств. Это придало бы новый импульс, не только для развития ОТГ, но и для её статуса и веса на международной арене.

Как вы знаете, в рамках Самаркандского саммита была принята Концепция развития Тюркского мира до 40-го года - "TURKVISION". Я думаю, что все основные компоненты развития организации, которые были приняты в данном документе, должны быть поэтапно реализованы. И плюс декларации, которые были приняты по итогам саммитов, особенно последних трёх лет, Стамбульская, Самаркандская и Астанинская, они должны чётко, через определённые механизмы, реализоваться в ближайшие годы.