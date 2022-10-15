Трюки легендарного Кажымукана воспроизвели палуаны в Кокшетау

Фото: Асель Турар

Необычное состязание состоялось в Акмолинской области.

Восемь палуанов из Кокшетау в преддверии Дня Республики постарались воспроизвести трюки легендарного казахского борца и циркового артиста Кажымукана Мунайтпасова. В турнире Batyrs’ Battle спортсмены поднимали мешки весом до 90 килограммов и камень в 120, боролись на поясах и сгибали металлический прут, передаёт BaigeNews.kz.

Баттл и встреча с легендами

Автор и идейный вдохновитель оригинального проекта — знаменитый силач Сергей Цырульников. Регалий у эпатажного акмолинца много: четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса и шестикратный чемпион Казахстана, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, официальный амбассадор министерства культуры и спорта Казахстана.

Организатор спортивного мероприятия — Казахстанский союз спортсменов.

Фото: Асель Турар

Среди почётных гостей – легендарный боксёр, чемпион мира, чемпион Азии-2013, пятикратный чемпион Казахстана Темиртас Жусупов; чемпион Казахстана, мастер спорта международного класса по боксу Мереке Джусупов; единственный боксёр, победивший двукратного олимпийского чемпиона Марио Кинделана , Руслан Мусинов.

Подобные мероприятия уже прошли в Южно-Казахстанской области, ВКО, Актобе, Костанае, Астане. Следующий город — Павлодар.

Участники – восемь акмолинских палуанов, добившиеся успеха в разных видах спорта. Турнир памяти легендарного борца, заявившего о казахах всему миру, для каждого из них стал очередным вызовом.

Трюков им предстояло выполнить пять, все они — из арсенала богатыря-земляка. Первый тур – подъём мешков на высоту, первый весом в 60 килограммов, второй – 70, далее – 80 и 90 килограммов.

Фото: Асель Турар

Второе испытание – подъём природного камня. Его надо было поднять и поставить на тумбу. Вес камня — 120 килограммов, при этом камень очень неудобный, ухватить его сложно. Далее – подъем бревна, его вес — также 100-120 килограммов.

"Давай, киргиз, разогни мою подкову"

Четвертый трюк — знаменитое сгибание металлического прута.

Силовые традиции в Казахстане были хорошо развиты издревле, и номер с разгибанием подков, отметил Сергей Цырульников, был неким аттестатом силы для казахской молодежи.

Рассказывая истории из жизни легендарного предка, силач-современник с удивительной легкостью продемонстрировал трюк зрителям, согнув прут, а затем вывернув его в обратную сторону. Все четыре номера выполнялись на время — на минуту.

Пятое и заключительное испытание — борьба на поясах, "белдесу".

Фото: Асель Турар

О грандиозном вкладе в развитие казакша курес говорил каждый участник.

Напомним, "Чёрный Иван" защищал честь родной страны в России, Азии, Европе и Америке. А к первой крупной победе Кажымукан пришел в 1905 году в Харбине, казах завоевал "золото" в джиу-джитсу. Чемпионат стал для него сражением без единого поражения, казахского борца удостоили титулом "Чемпиона Маньчжурии". И потом, спустя почти два десятка лет, ЦИК Казахстана присвоит Кажымукану Мунайтпасову, обладателю титула чемпиона мира по борьбе, почетное звание "Батыр казахского народа". В общей сложности в его арсенале 48 медалей – "золото", "серебро" и "бронза".

Один из сильнейших участников и безусловный победитель в туре "белдесу" — заслуженный мастер спорта РК, трехкратный чемпион мира и двукратный – Азии по борьбе на поясах Бекбол Нурланулы.

"У меня борцовский фундамент, я мастер спорта по казакша курес. И силовые трюки мне не очень близки, но оттого еще интересней. Все мои мечты и цели – о том, чтобы достойно продолжать традиции прославленного Кажымукана Мунайтпасова. Чтобы мои победы поднимали флаг Казахстана на мировых аренах и заставляли звучать гимн моей страны. Ближайшая моя задача – золотой пояс на "Казахстан барысы", ей посвящен каждый мой день", – признался именитый борец.

Забегая вперёд, отметим, что на этом турнире Бекбол стал вторым.

Финалист первенства Казахстана по греплингу, мастер спорта по самбо Болат Ахметов поделился: если завоюет пояс, подарит его Бекболу. Палуан вошел в тройку победителей и стал третьим.



Фото: Асель Турар

Среди участников — и ребята, которые профессионально занимаются стритлифтингом, воркаутом, пауэрлифтингом.

К примеру, 21-летний Дамир Абдрахманов достойно показал себя в силовых трюках, несмотря на самый легкий в Batyrs’ Battle вес – 81 килограмм. Дамир – мастер спорта, двукратный чемпионмира, чемпион Европы мира по стритлифтингу. Атлет отметил, что силовые упражнения из школы Кажымукана — это ценная база для занятия любым видом спорта, так как развивают выносливость.

"Я пожал ему руку: он пришел, несмотря на болезнь"

Вызовом Batyrs’ Battle стал для спортсмена из Кокшетау Рамиля Набиулина. Мужчина признался, что ко многим трюкам был не готов, к тому же многие оказались "не по профилю": Рамиль — кандидат в мастера спорта по автоспорту, трехкратный чемпион Казахстана по ралли, обладатель Кубка высшего водительского мастерства РФ 3 степени.

"На такое соревнование попал впервые. Соперники серьёзные, и мои навыки — больше технические. Убедился, что был слишком самонадеянным, ко многим номерам не готов. Например, сгибание металлического прута. Кажымукан галстук из него завязывал, а я еле чуть согнул. Есть над чем работать. Мой девиз: "Никаких задних – только вперед". Не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Поэтому сегодняшнее свое восьмое место расцениваю как мощнейший стимул, убедительную мотивацию. В следующем году обязательно вернусь сюда и возьму реванш, вот Вам мое слово!", — пообещал собеседник.

Рамилю через полгода исполнится сорок, мужчина признался, что с головой ушел в саморазвитие.

"Возможно, это кризис среднего возраста. Увлекся сразу несколькими видами спорта, бегаю марафоны, совершаю экстремальные забеги. И детям подаю пример: воспитываю их, воспитывая себя. Сыновья занимаются таэквандо, старший недавно привез третье место из Атырау, где проходил республиканский турнир. Успеха добьется только здоровая нация. Приятно видеть молодежь на трибунах. Встретил парня с ДЦП. Ему нелегко передвигаться, но он пришел: значит, есть мотивация. Я подошел и пожал ему руку: здоровые не пришли, а он здесь. Мужчина!", — поделился автогонщик.

"Красивая одежда родину не защитит"

Рамиль уверен: спортом нужно заниматься обязательно.

"Многие мои ровесники — сокурсники, одноклассники – не уделяют внимания своему физическому состоянию. Мало красивой одежды, куда важней красивое содержание. Мужчина непременно должен быть физически развит, ведь он – защитник семьи, страны. Он должен уметь исполнить свою природную сущность. Кажымукан был таким, пример будущим поколениям", — заключил Набиулин.

Кажымукан Мунайтпасов — кумир мастера спорта по вольной борьбе Рустама Зынданулы. Неслучайно именно Рустам завоевал золотой пояс битвы батыров.

Фото: Асель Турар

Победитель рассказал, что в спорте с 12 лет. Начинал с вольной борьбы, одновременно увлекся классической – и здесь тоже добился успеха, защитил звание кандидата в мастера спорта. Повзрослев, занялся казакша курес и самбо, также выполнил КМС. В список любимых видов спорта вошел и греплинг.

"Задания, мне показалось, несложные. Борьба — это моё. Поднять мешки или камень — так в тренажёрном зале отрабатываю штангу рывок, гантелями. Бревно — когда в деревне дрова рубили", — шутит Рустам.

Фото: Асель Турар

Чемпион также призвал соотечественников к занятиям спортом.

"Полюбите спорт. Это и заряд энергии, и столь важный для мужчин адреналин, и новые испытания, яркие впечатления, знакомства. Конечно же, здоровье, и долгая молодость – бонусом. Кажымукан – мой кумир, первый казах, завоевавший золото для родной земли. Выступить на турнире его памяти – честь для меня", – признался Рустам Зынданулы.

"Потомки унаследовали рост" – правнучка палуана

В церемонии награждения приняла участие прямой потомок Кажымукана Мунайтпасова, его внучка Айкен Муханова.

"Он мой прадед со стороны папы. У палуана, как известно, было несколько жен, наша линия идет от первой супруги – Надежды Чепковской. Она была танцовщицей в цирке и виртуозно исполняла конные трюки. Выйдя замуж за Кажымукана, она получила мусульманское имя Батима. Когда были живы старшие наши предки, рассказывали о том, каким человеком был наш прадед. Больше всего горжусь тем, что сдал заработанные сто тысяч в Фонд обороны Советского Союза, наказав подарить армии самолет. В его биографии много настоящих поступков, они воспитывают и, хочется верить, их энергетика защищает нацию", — поделилась мыслями правнучка прославленного борца.

Фото: Асель Турар

Айкен Жанайкызы, по ее словам, единственная из потомков по своей линии, кто живет в Казахстане, Кокшетау.

"Все остальные в России, Омске. Многие, особенно старшее поколение, унаследовали высокий рост — под два метра, мощное телосложение. Все знают, что Кажымукан Мунайтпасов был метр девяноста пять и весом под двести килограммов. Борьбой, жалко, не занимаются, а вот их дядьки постарше любили спорт, боролись", — отметила Айкен Муханова.

Силовой спорт, отметил руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев, – пока относительно молодое движение. При этом многие ребята занимаются стритлифтингом, воркаутом, пауэрлифтингом.

"Точную цифру не могу назвать, более четырёх тысяч ребят всерьез увлечены силовыми видами спорта. В программе спортшкол их нет, потому что они не входят в единую спортивную классификацию РК, это, скорее, народные виды спорта. Но федерации работают над этим вопросом, и, думаю, если такие темпы развития продолжатся, их могут включить", – предположил руководитель ведомства.

"Batyrs’ Battle – больше чем спорт. Это история, культура, искусство".

Самая колоритная фигура Битвы батыров, пожалуй, – Сергей Цырульников. Изометрической гимнастикой он занимается 16 лет, уроженец Акмолинской области стал первым, кто запустил это движение в Казахстане.

В арсенале "супергероя из Marvel" сегодня более ста номеров, казахстанский силач сумел повторить и модернизировать самые невероятные трюки – начиная с тяги поездов и самолетов, заканчивая сгибанием гвоздей, копеек и подков. К примеру, старую-добрую традицию казахов – разбивать кости руками – рекордсмен усложнил, заменив вареные кости на сырые.

Batyrs’ Battle в Кокшетау стал 14-м чемпионатом в Казахстане.

"Силовая культура – это огромный пласт духовного наследия нации. И я нашел, мне кажется, прекрасный, убедительный способ рассказывать о батырах нашим детям. Демонстрируя колоритные богатырские приемы, погружая в историческую атмосферу, мотивировать их заниматься спортом, изучать прошлое, быт и культуру казахского народа. Таким образом, это гораздо больше, чем спорт", – уверен палуан.

Фото: Асель Турар

Сергей с гордостью признался: ему приятно осознавать свою популярность.

"Прежде всего об этом мне говорят социальные сети. Это я чувствую и сегодня, дети подходят, просят сфотографироваться. Молодежь и не только – со мной в Instagram и Тиктоке Порядка 4,5 млн подписчиков у меня на странице. Многие с большим интересом следят за турнирами, причем не только казахстанцы, но и жители ближнего и дальнего зарубежья. Им интересна не только силовая, но и культура казахов в целом. Это может быть хорошим подспорьем для развития туризма в Казахстане", — считает рекордсмен.

Сергей Цырульников занят в десятках разных проектов – образовательных, культурных, телевизионных. Но один из самых дорогих для него сегодня — социальный, волонтерский проект "100 аулов".