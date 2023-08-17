Трёхмесячный ребенок погиб в ДТП в Костанае

В результате ДТП в Костанае погиб 3-месячный ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 августа около 00:05 на пересечении улиц Алтынсарина и проспекта Тауелсіздік 22-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21099 при повороте налево не уступил движущейся во встречном направлении авто Toyota Camry под управлением 24-летнего водителя. В результате водитель Toyota столкнулся с Volkswagen Golf, под управлением 31-летнего водителя", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водитель Toyota и пассажир, которые доставлены в больницу. В авто находился 3-месячный ребенок, который погиб от полученных травм. Водитель и пассажир Volkswagen доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК. В отношении водителя ВАЗ избирается мера пресечения.