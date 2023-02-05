Трёхлетняя годовщина Кордайских событий: как живёт регион сейчас

Фото: пресс-служба акимата Кордайского района

Ровно три года назад Казахстан потрясла новость о беспорядках в Кордайском районе Жамбыльской области. Погромы произошли сразу в нескольких сёлах: Масанчи, Сортобе, Аукатты, Булан батыр, Каракемер. В них участвовали свыше 1000 человек.

Какова обстановка в регионе сейчас? Что изменилось там за три года? Об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Ретроспектива

7 февраля 2020 года в селе Масанчи произошла групповая драка между жителями, в которой участвовали около 300 человек. Ранее 5 февраля в селе Сортобе подрались жители. По данным МВД, этот конфликт стал поводом для массовых беспорядков, которые после Масанчи перекинулись на другие сёла. Хулиганы применяли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие, устраивали поджоги.

В результате погибли 11 человек, 185 пострадали, из них 34 были госпитализированы. Были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

Реакция властей

На следующий день 8 февраля выступил президент Казахстана, обозначив, что ситуацией воспользовались провокаторы. Затем министр информации общественного развития Даурен Абаев сообщил, что это был бытовой конфликт.

Позже власти заявили, что ситуацию в регионе в своих целях использовали криминальные группировки, занимавшиеся контрабандой на казахстанско-кыргызстанской границе.

Далее было принято решение сменить акима области. Главой Жамбыльской области стал Бердибек Сапарбаев. Ранее он занимал должность вице-премьера.

Фото:BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

После беспорядков МВД зарегистрировало около 90 уголовных дел.

Забыто, как страшный сон...

О том, что произошло три года назад в Кордае, сейчас мало что напоминает. Кордайский район - один из самых густонаселённых районов Жамбылской области. В нём 19 сельских округов, 41 населённый пункт.

Судя по всему, после беспорядков в 2020 году регион довольно быстро восстановился.

Самый крупный сельский округ района – Сортобинский. Здесь функционирует пять школ, три дошкольных образовательных учреждения, сельский Дом культуры, тринадцать мусульманских мечетей. Планируется строительство "Дома Дружбы". В акимате района сообщили, что на это уже выделены средства.

В районе действует дунганское этнокультурное объединение. Помимо этого, в области есть национальный культурный центр "Вынхуа" и объединение дунганской молодежи.

Достаточно здесь и школ и детских садов. В Масанчи, Сортобе, Карасу и Аухатты открыты казахские классы и группы с целью овладения государственным языком. В акимате отмечают, что за последние три года их количество выросло.

Так, например в в 2019-2020 учебном году 24 из 59 классов были на государственном языке. В этом году эта цифра составляет 33 из 52, то есть 63 процента. Кроме того, для изучения казахского языка здесь в 2020 году открыли "Центр обучения языков". В основном, здесь учатся преподаватели, госслужащие, работники различных предприятий.

Фото: пресс-служба акимата района

Что ещё изменилось в районе за три года? Здесь провели газ, а также в 14 населенных пунктах интернет, сообщили в акимате.

Фото: пресс-служба акимата района

События трёхлетней давности стали толчком решения многих социальных проблем. Эти изменения касаются и вопроса трудоустройства людей. За три года здесь благодаря разным государственным программам открыты новые рабочие места.

В Сортобинском округе в прошлом году были трудоустроены 387 человек, в Аухаттинском округе эта цифра составляет 152.

Создание рабочих мест во многом связано со строительными работами, которые активно ведутся в регионе последние несколько лет. Из бюджета для 392 проектов выделено 35,1 миллиардов тенге. Возводятся жилые дома, школы, спорткомплексы, дороги.

Фото: пресс-служба акимата Кордайского района

Регион активно благоустраивают. Дома и объекты, которые пострадали в 2020 году, полностью восстановлены.

Общественно-политическая ситуация в регионе

В прошлом году в Кордайском районе не было зарегистрировано ни разрешенных, ни несанкционированных акций протеста, сообщили в акимате области.

"На сегодняшний день нет очагов напряжённости в межэтнических и межрелигиозных отношениях", - говорит заместитель акима района Дамира Сүгірбай.

Для этого в регионе создан совет общественного согласия. Также усилена работа с политическими партиями, этнокультурными объединениями и НПО.

В прошлом году в Кордае были проведены 10 выездных заседаний, посвященных дружбе между нациями.

Фото: пресс-служба акимата Кордайского района

В Кордае дорожат миром и благополучием.

Единственное, чего хотят местные жители – чтобы события, произошедшие три года назад, больше никогда не повторялись.