Трёхлетний ребёнок скончался в детсаду в Алматинской области
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Трёхлетний ребёнок упал в открытый канализационный септик на территории детского сада в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла 13 сентября 2023 года около 13:08 в Енбекшиказахском районе.
"На территории одного из детских садов села Кырбалтабай после падения в открытый канализационный септик в сельской больнице скончался трёхлетний ребёнок", - написал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в своём Instagram-аккаунте.
Данный факт зарегистрирован по статье 141 часть 2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
"В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметил Аленов.
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