Трёхлетний ребёнок скончался в детсаду в Алматинской области

Трёхлетний ребёнок упал в открытый канализационный септик на территории детского сада в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 13 сентября 2023 года около 13:08 в Енбекшиказахском районе.

"На территории одного из детских садов села Кырбалтабай после падения в открытый канализационный септик в сельской больнице скончался трёхлетний ребёнок", - написал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в своём Instagram-аккаунте.

Данный факт зарегистрирован по статье 141 часть 2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полного объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению", - отметил Аленов.