Трёх пропавших на воде мужчин продолжают искать в Абайской области

В Абайской области продолжаются поиски трёх пропавших на воде людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сообщается, что местные жители на тракторе марки "МТЗ 82" выехали из подсобного хозяйства "Шалкар" в сторону села Карагаш.

"По пути двое мужчин пытались пересечь реку на транспорте, чтобы сократить путь, однако застряли посреди реки и дальнейшее их местонахождение неизвестно. Также с 23 марта ведутся поиски 46-летнего мужчины, который также при попытке переправиться через реку Аягоз, предположительно, упал в воду с лошади", – сообщили в МВД.

Пострадавшие не являются участниками противопаводковых работ.