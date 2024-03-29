Трёх пропавших на воде мужчин продолжают искать в Абайской области
Сегодня, 02:08
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Сегодня, 02:08Сегодня, 02:08
109Фото: МВД РК
В Абайской области продолжаются поиски трёх пропавших на воде людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Сообщается, что местные жители на тракторе марки "МТЗ 82" выехали из подсобного хозяйства "Шалкар" в сторону села Карагаш.
"По пути двое мужчин пытались пересечь реку на транспорте, чтобы сократить путь, однако застряли посреди реки и дальнейшее их местонахождение неизвестно. Также с 23 марта ведутся поиски 46-летнего мужчины, который также при попытке переправиться через реку Аягоз, предположительно, упал в воду с лошади", – сообщили в МВД.
Пострадавшие не являются участниками противопаводковых работ.
Видео: МВД РК
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