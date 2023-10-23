Трёх послов назначили в Казахстане

В Казахстане наначили посла в Индонезии, в Мексике и Латвии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индонезия;

Примбетов Тимур Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобождён от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике;

Карипов Даурен Айтбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.