Трёх послов назначили в Казахстане
Сегодня, 09:02
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Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
289Фото: Акорда
В Казахстане наначили посла в Индонезии, в Мексике и Латвии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индонезия;
Примбетов Тимур Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобождён от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Латвийской Республике;
Карипов Даурен Айтбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.
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