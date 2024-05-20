Трёх человек эвакуировали с трассы Атырау-Индер

Водители и пассажир легковых автомобилей не смогли проехать по дороге Атырау-Индер и обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz.

"Из крестьянского хозяйства в Атырау, расположенного вблизи трассы "Атырау-Индер", поступило сообщение от водителей двух легковых автомобилей, о том, что они не могут проехать дорогу из-за разлива реки Жайык. Спасатели своевременно добрались до места вызова и эвакуировали трёх человек в безопасное место", - сообщили в МЧС РК и показали видео "операции".