  • 21 Мая, 12:49
  • BAIGENEWS

Трёх человек эвакуировали с трассы Атырау-Индер

Вчера, 20:33
АВТОР
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Вчера, 20:33
Вчера, 20:33
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Водители и пассажир легковых автомобилей не смогли проехать по дороге Атырау-Индер и обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz.

"Из крестьянского хозяйства в Атырау, расположенного вблизи трассы "Атырау-Индер", поступило сообщение от водителей двух легковых автомобилей, о том, что они не могут проехать дорогу из-за разлива реки Жайык. Спасатели своевременно добрались до места вызова и эвакуировали трёх человек в безопасное место", - сообщили в МЧС РК и показали видео "операции".

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