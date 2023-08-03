Труп пропавшего без вести рыбака нашли на Каспии

Труп пропавшего без вести рыбака нашли в Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным ДЧС Мангистауской области, пятеро жителей региона выехали 29 июля на рыбалку в Каракиянский район, село Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались вещи 36-летнего рыбака.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

"Труп мужчины обнаружен 1 августа примерно в 11:50 местными рыбаками", — сообщили в ДЧС.