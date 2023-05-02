Труп мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте

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В Шымкенте во дворе жилого дома обнаружен труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Согласно имеющимся данным, о страшной находке сообщили в полицию местные жители 1 мая около 16:00.

Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали труп на предмет следов насилия, но первичный осмотр признаков неестественной смерти не выявил.

Тем не менее точная причина гибели человека пока достоверно не установлена. Правоохранителям уже удалось выяснить личность погибшего.

Мужчина 1984 года рождения, уроженец Узбекистана, получивший казахстанское гражданство. Точная причина смерти устанавливается.