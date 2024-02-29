Трудовые права работников системно нарушались в учреждениях образования СКО
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Проверками в государственных учреждениях выявлены грубейшие нарушения прав работников, выразившиеся в несоблюдении основных требований в части обеспечения безопасности труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.
"В учреждениях образования Акжарского, Кызылжарского, Уалихановского районов в нарушение статьи 182 Трудового кодекса Республики Казахстан 524 работника не обеспечивались специальной одеждой (халатами из хлопчатобумажной ткани, перчатками, фартуками с огнезащитной пропиткой, рукавицы и т.д.).
В Кызылжарском районе вопреки указанной норме Кодекса в общеобразовательной школе работники помещений производили санитарную уборку с использованием дезинфицирующих средств без резиновых перчаток", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в прокуратуре, в нарушение статьи 33 Кодекса в 5 общеобразовательных школах Акжарского района 10 работников осуществляли работу без заключения трудовых договоров.
В общеобразовательной школе Петропавловска вопреки требованиям статьи 182 Кодекса не организовано обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и ответственных лиц.
По актам надзорного органа с работниками заключены трудовые договора, принимаются меры по выдаче специальной одежды и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.
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