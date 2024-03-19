Трудовые конфликты и нарушения прав работников происходят из-за незнания смысла "Адал азамат" - юрист

На третьем заседании Национального курултая, как и на втором, Глава государства снова акцентировал внимание на концепции "Адал азамат", целью которой является создание нового качества казахской нации. Это будет достигаться посредством изменения общественного сознания, формирования чувства ответственности граждан в построении своей страны. Как данная концепция работает в трудовой сфере, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала юрист, генеральный директор ТОО "Academy of labour relations", член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель Общественного совета при Агентстве РК по делам государственной службы Бибигуль Агибаева.

По мнению президента, образ "Адал азамат", это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего.

Эту идею поддерживает Бибигуль Агибаева, которая считает, что вопросы и проблемы, возникающие в трудовых коллективах, нарушения в ключевых конституционных правах, таких как право на труд, происходят из-за незнания и непонимания смысла "Адал азамат".

"Часто имеет место быть несоблюдение дисциплины, неуважение прав другого человека. В частности в Конституции говорится о том, что все люди равны перед законом и судом. Если бы каждый человек понимал корневую важность такого принципа как уважение прав человека, понимал важность и верховенства закона, справедливости, честности, добропорядочности, ответственного отношения к труду, тогда всё это в совокупности предотвратило бы те проблемы, которые имеют место быть сейчас", - поделилась своей позицией Агибаева.

Она напомнила, что основной принцип юриспруденции гласит: "Ваши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека". Если бы каждый гражданин Казахстана понимал смысл этих слов, то все с уважением относились бы к правам друг друга. Однако, по словам юриста, сейчас в обществе активно распространяется метод лишения человека возможностей трудиться через найм недобропорядочных блогеров, которые за деньги готовы сделать всё. Это происходит из-за отсутствия культуры, как правовой, так и культуры в широком понятии, считает Агибаева.

"Что мы имеем на сегодня? Один человек клевещет на рабочем месте на другого, при этом, не понимая важности ответственности перед законом. Или человек становится объектом кибербуллинга в социальных сетях. Или, к примеру, двумя-тремя постами человека лишают труда. Не факт, что посты правдивы. В большей степени эти публикации являются источником недостоверной информации, которая нарушает конституционные права граждан. У нас как чаще всего бывает на практике? Принуждают писать заявление по собственному желанию. Только из-за того, что кто-то на кого-то написал пост, который содержит недостоверную информацию. Тем самым этот человек умышленно распространяет заведомо ложную информацию. Тем самым человек совершает преступление против личности. Это преступление не только против одного человека. Страдает вся семья. Быть может, этот человек многодетный, быть может, у него на иждивении есть пожилые родители?", - упрекнула юрист.

Она подчеркнула, что для каждого казахстанца соблюдение прав другого человека должно стать культурой и ценностью.

В своём выступлении на курултае Глава государства также отметил и понятие дисциплины. Агибаева согласна с утверждением президента о том, что дисциплина начинается с самого человека. На рабочих местах – в том числе.

"Я бываю на разных предприятиях. Во многих рабочих местах ситуация одинаковая – отсутствие культуры, неуважительное отношение к труду, к результатам труда, отсутствие дисциплины, отсутствие понимания норм права. На юридическом языке мы называем это правовым нигилизмом. Когда человек, не зная своих прав, нарушает права другого человека. Когда отсутствует дисциплина, не будет результата труда. Там где нет результата труда, не будет прибыли. Где нет прибыли, финансовое положение компании будет ухудшаться. Там, где ухудшение финансового положения предприятия, уже не будет социального пакета, коллективного договора. Там работодатель экономически и финансово не может исполнить те обязательства, которые гарантированы трудовым законодательством", - сказала Бибигуль Агибаева.

Она добавила, что в случае ежегодного ухудшения финансового положения компании, работодатель не сможет исполнить свой долг ни перед работниками, ни перед государством.

Поэтому уже сейчас работники и работодатели должны объединиться в качественную синергию, с особой ответственностью относиться к исполнению своих функциональных обязанностей, работодатель должен создать дисциплину на рабочем месте, а работники – чутко понимать, что находятся в найме.

"Когда ты находишься в найме, ты согласно закону обязан подчиняться внутреннему трудовому распорядку работодателя, который был утверждён и реализуется в целях создания дисциплины. Я не говорю о том, что работники это бесправные люди, которые должны подчиняться всему тому, что делается. Когда мы говорим о трудовых отношениях, мы всегда говорим о найме. Каждый человек, когда приходит в найм, он подчиняется внутреннему трудовому распорядку для того, чтобы была дисциплина на рабочем месте. Мы понимаем, что все люди разные, у каждого своя культура, своё мировоззрение, понимание этого мира, уровень культуры. Для того и создаются правила, чтобы была дисциплина. Каждый понимал свои права и чётко исполнял свои обязанности", - отметила юрист.

Именно когда будет дисциплина и результат, будет улучшаться финансовое положение компании, и в целом будет позитивное влияние на экономику страны.

"Мы должны прийти к всеобщей дисциплине, как на рабочих местах, так и в домашних условиях, когда есть понятие справедливости по отношению к другому человеку, уважение, почёт его прав, свобод и так далее", - сказала Агибаева.

Здесь весьма показателен кейс по участившимся в последнее время случаям нападения на сотрудников скорой помощи и других медработников.

"Человек находится на рабочем месте, возит врачей, пациентов, но в то же время наши граждане, уровень культуры которых достаточно на низком уровне, нападают на представителей скорой помощи, общественного транспорта. В Трудовом кодексе есть статься по привлечению к дисциплинарной ответственности. Я как юрист за дисциплину на рабочем месте, за чёткую ответственность, как работника, так и работодателя", - отметила эксперт.

Кроме того, есть ещё одна большая проблема: отсутствие дисциплины на рабочих местах со стороны работников. Очень много сотрудников, которые просто не хотят выполнять свои обязанности. Это, по словам юриста, одна из основных проблема нашего общества. Хотят получать заработную плату, но работать не хотят. Либо не подчиняются внутреннему распорядку, тем самым создают хаос на рабочих местах. Это, по мнению Агибаевой, может привести и уже приводит к ухудшению финансового и экономического положения в целом.

"Именно сейчас мы должны создать эту дисциплину. Создаётся она путём привлечения к ответственности. Тот человек, который совершил проступок умышленно, должен нести ответственность. Только так он придёт к пониманию того, что есть закон. Каждый из нас обязан подчиняться закону. Только так мы можем создать правовую культуру в нашем государстве. Таким образом, создавалась культура во всём цивилизованном мире", - утверждает Бибигуль Агибаева.

Юрист считает, что нужно сейчас на предприятиях наладить механизм чёткого соблюдения закона с обеих сторон: как со стороны работника, так и со стороны работодателя. Только путём создания культуры и дисциплины на рабочих местах мы можем усилить государство, считает она.

"Дисциплинированный человек – это всегда ответственный человек. Ответственный человек всегда успешен, он всегда чётко исполняет свои обязанности не только на рабочем месте, но и в отношении членов своей семьи. Поэтому для нас сейчас идеологически важно поработать над созданием дисциплины, ответственности, справедливого отношения друг к другу, к труду другого человека", - сказала эксперт.

Резюмируя сказанное, она подчеркнула, что для выхода из сложившейся ситуации хаоса в трудовой сфере необходимо привлекать виновных к ответственности, повышать правовую грамотность всех участников трудового процесса, а социальным партнёрам необходимо работать вместе, без конфликтов и взаимопретензий.