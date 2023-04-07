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inform.kz Сегодня, 04:50
144
Сегодня, 04:50
144
Фото: inform.kz

Трудоустройство на госслужбу для лучших выпускников упростят в Казахстане

Лучшие выпускники вузов страны теперь могут трудоустроиться на госслужбу вне конкурса. Новшество коснётся низовых должностей на районном и сельском уровнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кандидатам достаточно иметь средний балл диплома выше 3,3 и учиться на гранте. Воспользоваться льготой можно в течение года после получения документа. Допускается бакалавриат, магистратура и докторантура. Об этом сообщил председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев на встрече со студентами Казахского агротехнического университета.

Ведомство намерено максимально упростить систему отбора. На базе 5-ти госорганов с этого года апробацию проходит новый критерий. При трудоустройстве кандидаты сдают тестирование по 4-м нормативным актам, вместо положенных 9-ти. В Агентстве обещают череду реформ в сфере госслужбы. Добавим, что доля молодёжи составляет 38%. Средний возраст государственного служащего - 39 лет. Модернизация позволит "омолодить" ряды сотрудников. 

"В этом году будет проведен 3-й отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Также планируется создание региональных молодежных кадровых резервов во всех регионах страны. Заработают институты контрактных служащих. Это позволит привлекать профессионалов со специальным образованием на период реализации национальных, отраслевых проектов", - говорит председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

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Сегодня, 04:50
144
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