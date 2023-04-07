Трудоустройство на госслужбу для лучших выпускников упростят в Казахстане

Фото: inform.kz

Лучшие выпускники вузов страны теперь могут трудоустроиться на госслужбу вне конкурса. Новшество коснётся низовых должностей на районном и сельском уровнях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Кандидатам достаточно иметь средний балл диплома выше 3,3 и учиться на гранте. Воспользоваться льготой можно в течение года после получения документа. Допускается бакалавриат, магистратура и докторантура. Об этом сообщил председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев на встрече со студентами Казахского агротехнического университета.

Ведомство намерено максимально упростить систему отбора. На базе 5-ти госорганов с этого года апробацию проходит новый критерий. При трудоустройстве кандидаты сдают тестирование по 4-м нормативным актам, вместо положенных 9-ти. В Агентстве обещают череду реформ в сфере госслужбы. Добавим, что доля молодёжи составляет 38%. Средний возраст государственного служащего - 39 лет. Модернизация позволит "омолодить" ряды сотрудников.