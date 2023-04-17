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gov.kz Сегодня, 14:03
167
Сегодня, 14:03
167
Фото: gov.kz

Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры

В Казахстане живут порядка 711,8 тысячи человек с инвалидностью, из которых 420 тысяч трудоспособного возраста. Это огромный пул потенциальной рабочей силы. Но в реальности человек с инвалидностью не является конкурентоспособным на профессиональном рынке труда. Так считает директор общественного фонда ITeachMe (Центр развития компетенций) Захира Бегалиева, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, с помощью опросов и исследований фондом выявлены основные причины слабой занятости молодёжи, в том числе с инвалидностью.

"Основные причины - это отсутствие авторитета для потенциального работодателя только диплома о высшем образовании, давление старшего поколения при выборе будущей профессии", - сказала Захира Бегалиева. 

Кроме того, она отметила стигматизацию общества в отношении специалистов с инвалидностью.

"Есть высокий уровень стигматизации общества в том, что лица с инвалидностью часто болеют, могут не выполнить тот или иной объём, или возникнут проблемы при трудоустройстве, расторжении или же в заключении договоров. Картину трудоустройства лиц с инвалидностью ещё и усугубляет слаборазвитая транспортная и архитектурная инфраструктура городов, районов, а в аулах и отдалённых регионах вообще плачевное состояние", - отметила директор фонда.

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Журналист
Сегодня, 14:03
167
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