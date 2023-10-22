Трудоустраивала родственников: на руководство Центра адаптации несовершеннолетних Актау завели уголовное дело

Бывший директор центра адаптации несовершеннолетних лишилась работы по решению комиссии. В отношении руководителя ведется досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, материалы дела в отношении бывшего руководителя Центра адаптации несовершеннолетних переданы в прокуратуру и антикоррупционную службу.

"По инициативе управления образования была создана специальная комиссия, которая провела расследование. По итогам этой комиссии бывший директор центра адаптации несовершеннолетних был уволен. Материалы переданы в прокуратуру и антикоррупционную службу для дальнейшего расследования", — сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Причины начала расследования пока не раскрываются.

Анонимную жалобу на свое руководство написал коллектив Мангистауского областного Центра адаптации несовершеннолетних управления образования области. Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала в Центр своих близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу. Были и другие многочисленные нарушения, по заверению коллектива.

"Трудоустраивала своих близких родственников в нашу школу, свою родную сестру и сына, а также своих бывших коллег, которые фактически на работу не приходили, "мертвые души" и получали денежные средства, а в простонародье, можно сказать, занимались хищением денежных средств из госбюджета. Указанное выявила прокуратура города Актау и возбудила уголовное дело", — сообщается в письме.

Центры адаптации несовершеннолетних — это государственные организации, находящиеся в ведении органов образования, обеспечивающие прием и временное содержание несовершеннолетних.