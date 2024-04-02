Троллейбус горел в Алматы
Сегодня, 09:36
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Сегодня, 09:36Сегодня, 09:36
30Фото: gov.kz
2 апреля утром в Бостандыкском районе города Алматы произошел пожар внутри троллейбуса маршрута №7. Жертв и пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В ведомстве выясняют причины возгорания автобуса.
"Находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно. В 8:15 пожар ликвидирован. Площадь пожара 20 кв.м", - говорится в сообщении.
Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.