Троллейбус горел в Алматы

2 апреля утром в Бостандыкском районе города Алматы произошел пожар внутри троллейбуса маршрута №7. Жертв и пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве выясняют причины возгорания автобуса.

"Находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно. В 8:15 пожар ликвидирован. Площадь пожара 20 кв.м", - говорится в сообщении.

Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.