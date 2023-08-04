Троих туристов спасли в Аксайском ущелье близ Алматы

Семья из трёх человек: муж, жена и подросток 14 лет заблудились в Аксайском ущелье близ Алматы. На помощь им пришли спасатели РОСО, передаёт BaigeNews.kz.

3 августа в 21:30 в ДЧС поступило сообщение о том, что в Аксайском ущелье между речкой и Акжарским обвалом заблудились люди. Из-за большого обрыва и темноты они не могли спуститься самостоятельно.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда выехали на поиски туристов. В 22:40 спасатели МЧС дошли до пострадавших, начали спуск вниз.

В полночь поисково-спасательная операция завершилась.