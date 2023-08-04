Троих туристов спасли в Аксайском ущелье близ Алматы
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
81Фото: pxhere.com
Семья из трёх человек: муж, жена и подросток 14 лет заблудились в Аксайском ущелье близ Алматы. На помощь им пришли спасатели РОСО, передаёт BaigeNews.kz.
3 августа в 21:30 в ДЧС поступило сообщение о том, что в Аксайском ущелье между речкой и Акжарским обвалом заблудились люди. Из-за большого обрыва и темноты они не могли спуститься самостоятельно.
Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда выехали на поиски туристов. В 22:40 спасатели МЧС дошли до пострадавших, начали спуск вниз.
В полночь поисково-спасательная операция завершилась.
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