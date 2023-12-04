Троих судей подозревают в коррупции в Алматинской области

Досудебные расследования в отношении председателя суда Конаева, а также судей Талгарского райсуда и Специализированного межрайонного экономического суда начали в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Председателя суда Конаева подозревают в получении обманным путём денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.

Судью Талгарского райсуда Алматинской области подозревают в получении взятки в значительном размере. Предположительно, через судебного пристава он получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.

На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.