Троих подозреваемых в вымогательстве задержали в Аксу

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Путем угроз и с применением насилия подозреваемые получили от своей жертвы 100 тысяч тенге, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратился житель гороада Аксу в Павлодарской области. Оперативно-разыскные мероприятия совместно с полицейскими проводили сотрудники ДКНБ при координации прокуратуры региона.

В результате задержали троих подозреваемых, одного из которых подозревают в совершении аналогичного преступления. В ходе обысков у них изъяли ножи кустарного производства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

"По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан – "совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.