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  • Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе
Pavlodarnews.kz Сегодня, 07:25
217
Сегодня, 07:25
217
Фото: Pavlodarnews.kz

Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе

Пожарные вывели из горящей многоэтажки пятерых человек, из них трое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Причина и ущерб устанавливаются. Об этом 

"12 декабря 17.04 на пульт поступило сообщение о пожаре во втором подъезде в шестиэтажном жилом доме по адресу: улица Сатпаева, 8/1. В переоборудованном под кладовую мусоросборнике горел хозинвентарь на площади 10 квадратных метров", - сообщили в департаменте по ЧС области.


До прибытия огнеборцев эвакуировались 15 человек, по лестничному маршу пожарные вывели еще пятерых человек, из них трое детей.

На место происшествия выезжали 3 спецмашины и 11 пожарных.

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#Экибастуз #Пожар #спасение #спасатели #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:25
217
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