Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе

Фото: Pavlodarnews.kz

Пожарные вывели из горящей многоэтажки пятерых человек, из них трое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Причина и ущерб устанавливаются. Об этом





"12 декабря 17.04 на пульт поступило сообщение о пожаре во втором подъезде в шестиэтажном жилом доме по адресу: улица Сатпаева, 8/1. В переоборудованном под кладовую мусоросборнике горел хозинвентарь на площади 10 квадратных метров", - сообщили в департаменте по ЧС области.



До прибытия огнеборцев эвакуировались 15 человек, по лестничному маршу пожарные вывели еще пятерых человек, из них трое детей.



На место происшествия выезжали 3 спецмашины и 11 пожарных.