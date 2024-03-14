Трое несовершеннолетних получили отравление угарным газом в области Абай

Сразу два случая отравления угарным газом зарегистрировали в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В обеих случаях в частных жилых домах при очистке дымохода отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу трое несовершеннолетних 2008, 2015 и 2021 г.р.", - говорится в сообщении.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В данных домах проводились инструктажи по пожарной безопасности.